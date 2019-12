Il Sindaco di Modena ha incontrato il sindaco di Betlemme

Il sindaco di Betlemme, Tony Salman, nel pomeriggio di lunedì 9 dicembre, è stato ricevuto a Palazzo Comunale in piazza Grande dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, insieme con Debora Ferrari, assessora a Europa e cooperazione internazionale. Salman era accompagnato da padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole francescane a Gerusalemme e responsabile per la Custodia di Terra Santa dei rapporti con Israele. Con loro anche rappresentanti di “Un ponte verso Betlemme”, che con il Comune e “Rock no War” organizza la Partita della Stella al PalaPanini.

All’incontro si è parlato della situazione complessa della Terra Santa e di come, ha detto Muzzarelli, “in quei luoghi le energie sono più forti dei muri”.

Al sindaco Salman e a padre Ibrahim, il sindaco di Modena ha fatto dono del libro fotografico “Ritorno a Modena” e del volume sul Duomo di Modena “Un libro di pietra”.

Muzzarelli e gli ospiti si sono quindi dati appuntamento alle 20 al PalaPanini per assistere all’evento che più lega Modena a Betlemme: la Partita della Stella, appuntamento di sport e solidarietà per raccogliere fondi da destinare al Caritas Baby Hospital, unico ospedale pediatrico della Cisgiordania, e per l’orfanotrofio Hogar Ninos Dios, entrambi attivi nella città della Natività.

Con la Partita della Stella sono arrivati ogni anno alle due strutture socio-sanitarie di Betlemme i fondi raccolti dagli sponsor e con le offerte libere del pubblico (27mila euro nell’ultima edizione).

Organizzata dal Comune di Modena con “Rock No War” e “Un ponte verso Betlemme”, la Partita della Stella ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Figc, del Coni, e di associazioni ed enti di promozione del mondo dello sport.