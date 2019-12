Il connubio tra musica classica e jazz a ‘Salto Nel Suono’ mercoledì 11 dicembre

Proseguono alla Fonoteca Comunale di Nonantola gli appuntamenti della rassegna “Salto Nel Suono”. Mercoledì 11 dicembre alle ore 21 è in programma “Third Stream. Come creare la nuova corrente?”

La serata, con Marcello Melotti e Carlo S. Tedeschi, è dedicata all’esplorazione del connubio tra musica classica e jazz. In particolare quando, negli anni ’50, alcuni coraggiosi intellettuali, hanno tentato una via ambiziosa e matura, con l’obiettivo di unire i punti di forza delle due correnti per crearne una terza.

I due relatori offrono un quadro di questo fenomeno musicale, prima con ascolti mirati e poi suonando dal vivo, presentando il loro progetto “ThirdStreaming”. I due musicisti affrontano la coraggiosa sfida di fare incontrare questi due “generi” in un breve concerto basato su musiche di Satie, Debussy, Ginastera, Bartok, Part e Guerra-Peixe.