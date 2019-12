Grave tifoso milanista accoltellato a Bologna

E’ grave un tifoso milanista accoltellato all’addome all’uscita del settore ospiti dello stadio Dall’Ara di Bologna, al termine della partita, finita sul 2-3 a favore del Milan. Secondo i primi accertamenti, sarebbe scoppiata una lite fra tifosi del Milan e durante il deflusso ci sarebbe stato l’accoltellamento. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Maggiore in gravi condizioni, mentre sono in corso le indagini della Polizia per chiarire i contorni della vicenda.

Come anticipato i rossoneri hanno rovinato la festa degli emiliani per il ritorno in panchina di Mihajlovic. Reti del match (posticipo della 15/a giornata della serie A): nel primo tempo Piatek su rigore, Hernandez e Hernandez (autogol); nella ripresa: Bonaventura e Sansone su rigore.