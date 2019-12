Giovedì d’essai al cinema teatro Boiardo

Torna in settimana la rassegna dedicata al cinema d’essai al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano. Sul grande schermo giovedì 12 dicembre andrà la pellicola “L’ospite” di Duccio Chiarini. Un film che riesce in un’impresa che non è da tutti: trasformare un saggio di sociologia in un film leggero e profondo che è al contempo una sagace e raffinata riflessione su come il precariato incida nei rapporti umani e nell’eterna incomunicabilità tra uomini e donne.

Ospite della serata l’attore protagonista del film, Daniele Parisi.

Prosegue così la stagione del Boiardo di Scandiano, che alterna prime visioni a film di nicchia già usciti nelle sale, fino a capolavori senza tempo.

Si tratta di un appuntamento unico alle ore 21 con ingresso a soli 4 euro per tutti, che s’inserise nella rassegna Festival! che vede la collaborazione anche della FICE (Federazione italiana cinema d’essai), interessante sia per la proposta dei titoli sia per la possibilità di incontrare in alcune serate gli stessi autori delle pellicole proiettate.

Prossima proiezione della rassegna d’essai sarà un capolavoro restaurato, L’Appartamento di Billy Wilder, in programma mercoledì 18 dicembre alle 21.