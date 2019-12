Tutto esaurito a Castelvetro per la prima edizione di Borgo Sfiabato

Una iniziativa nuova ha raggiunto le vie del Borgo di Castelvetro ed è andata sold out in pochissime ore – bambini e genitori che da tutta la Provincia ci hanno raggiunti per vivere un’avventura straordinaria. I Fratelli Grimm e il Borgo Sfiabato: un gioco avventura per tutta la famiglia proposto dal Comune di Castelvetro e ideato da Crono Eventi.

Perchè l’idea era quella di proporre qualcosa per i più piccoli, ma non solo: qualcosa che sapesse coinvolgere anche i genitori stessi. Ed infatti anche le mamme e i papà si sono ritrovati insieme e insieme si sono trasformati in attori di un teatro naturale bellissimo. L’amministrazione comunale di Castelvetro ha fortemente creduto di offrire e donare alla cittadinanza e non solo l’opportunità di vivere questa esperienza – in maniera completamente gratuita. Perchè ciò che viene speso per i più giovani è ciò che di più prezioso è possibile fare. Grazie a tutti i genitori che hanno scelto di stare insieme a noi in questo weekend, grazie agli attori e alla compagnia Crono e grazie anche ai volontari dell’Associazione Dama Vivente e della Biblioteca Comunale. Da soli non si può andare da nessuna parte e i risultati – quelli veri – è possibile raggiungerli soltanto insieme.