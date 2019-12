Tre arresti dei carabinieri nelle ultime ore a Modena e provincia

I carabinieri di Modena principale hanno tratto in arresto un cittadino marocchino 23enne, in esecuzione a un ordine di carcerazione di sei mesi per reati inerenti gli stupefacenti.

I militari della stazione di viale Tassoni unitamente a quelli dell’ispettorato del lavoro, hanno sospeso un’attività di iPhone Center a Modena, di proprietà di un cittadino 56enne del Bangladesh, perché occupava un lavoratore senza averlo regolarmente assunto. Comminate anche violazioni amministrative per 5600 €.

I carabinieri di San Felice sul Panaro, invece, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino 24enne per resistenza. Lo stesso aveva cercato di impedire la perquisizione domiciliare a cui era stato sottoposto.