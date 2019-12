Calcio, Sassuolo – Cagliari: 2-2

Il Cagliari recupera due gol al Sassuolo nella ripresa. Al Mapei Stadium finisce infatti 2-2 il match valido quale 15.ma giornata del Campionato di Serie A. Padroni di casa in vantaggio al 7′ quando segna Berardi. Raddoppio del Sassuolo al 36′ con Djuricic. Nella ripresa al 51′, il Cagliari accorcia le distanze con un gran colpo di testa di Joao Pedro per poi pareggiare al 90′ con Ragatzu.

Tabellino:

Sassuolo – Cagliari 2-2

Marcatori: 7′ Berardi (S), 36′ Djuricic (S), 51′ Joao Pedro (C), 90′ Ragatzu (C)

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon (dal 46′ Peluso), Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi (dal 74′ Traoré), Djuricic (dal 89′ Obiang), Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Russo, Duncan, Muldur, Raspadori, Ferrari, Tripaldelli, Mazzitelli, Bourabia. Allenatore: Roberto De Zerbi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini (dal 46′ Lykogiannis); Nandez (dal 78′ Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (dal 46′ Cerri). A disposizione: Aresti, Ciocci; Faragò, Mattiello, Pinna, Walukiewicz; Deiola, Ionita, Oliva. Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Ammoniti: Klavan (C), Pellegrini (C), Berardi (S), Magnanelli (S), Djuricic (S), Rog (C), Pisacane (C)

Note: al 66′ Domenico Berardi (S) colpisce una traversa su rigore