Sassuolo accende il Natale, domani pomeriggio, in piazza Garibaldi

Dopo l’accensione delle luminarie in centro storico, avvenuta sabato scorso, e l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale offerto da Marca Corona che, invece, si terrà questo pomeriggio, domani sarà il giorno in cui ufficialmente prenderà il via il periodo natalizio in città.

A partire dalle ore 17, infatti, si svolgerà la cerimonia ufficiale di accensione delle luminarie dell’albero, offerto da Confindustria Ceramica e Cersaie, e della piazza, con il contributo di Ale spa, che allieteranno il cuore di Sassuolo per tutto il periodo natalizio fino all’Epifania. La musica del Nonsologospel Choir diretto dalla maestra Sandra Gigli, la pista del ghiaccio attiva il trenino di natale pronto ad accompagnare i più piccoli in giro per il centro, saranno alcune delle attrazioni che completeranno il pomeriggio di festa a Sassuolo.