Natale: a Maranello si accende il grande albero in piazza

Una domenica ricca di iniziative a Maranello per le festività natalizie. Domenica 8 dicembre il Comune e il Consorzio Maranello Terra del Mito, con la collaborazione delle attività commerciali, propongono una giornata di festa per grandi e piccoli. Tra le novità di quest’anno il trenino di Natale, che permette a grandi e piccoli di fare tappa in quattro punti della città con capolinea al Museo Ferrari.

Altra novità è il “Magic Globe”, la grande palla allestita in Piazza Libertà all’interno della quale è possibile scattarsi una foto ricordo per immortalare l’atmosfera natalizia. In piazza anche la pista di pattinaggio su ghiaccio, una delle attrazioni preferite da bambini, ragazzi e adulti. La giornata di festa propone il mercatino dell’arte, ingegno e dei commercianti, gli stand delle associazioni, la Festa dell’Albero (distribuzione gratuita di un piccolo albero per ogni bambino nato o adottato dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019), le letterine da consegnare a Babbo Natale nella casetta, il concerto alle 16 con i bambini del Coro Parrocchiale, alle 17 l’inaugurazione dei presepi e l’accensione del grande albero di Natale in piazza e nelle frazioni di Gorzano, Torre Maina, Fogliano. In serata all’Auditorium Enzo Ferrari “Natale in Musica”, concerto di corali a cura della Proloco Maranello. Allo Spazio Culturale Madonna del Corso la mostra “L’arte del presepe” curata da Franco Lusetti.