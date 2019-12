Poco prima delle 22 di ieri un incidente stradale a Sant’Agata Bolognese in via Modena. Sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco di San Giovanni in Persiceto che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e ad estrarre, insieme al personale del 118, due persone da una delle due autovetture coinvolte.

Sul posto l’elisoccorso e per i rilievi di legge i Carabinieri.

La strada è stata chiusa per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso.