Tennis campionati europei over 60: lo Sporting club Sassuolo sul tetto d’Europa

Altro storico risultato per lo Sporting Club Sassuolo e per la sua Città. Dopo il Titolo Italiano a squadre, conquistato questa estate a Bressanone, la formazione Over 60, in questo finale d’anno, mette in bacheca anche il Titolo Europeo.

A La Manga, in Spagna, gli inossidabili veterani del sodalizio sassolese hanno, infatti, portato a termine un percorso che li ha visti arrivare primi al traguardo dei Campionati Europei per Club 2019.

Nella finalissima per il titolo, lo Sporting Club Sassuolo ha sconfitto con un netto 3 a 0 il club belga del Royal Smashing Club Nivellois con le vittorie nei singolari di Roberto Mussi, Leonardo Panarello e Lamberto Ferrara, il tutto sotto l’attenta supervisione dei capitani Vincenzo Piazza e Fabriano Fogliani.