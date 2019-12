Ricercato internazionale per sfruttamento della prostituzione e traffico di esseri umani, bloccato dalla Polizia a Reggio Emilia

La Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia ha eseguito un Mandato di Arresto Europeo a carico di un cittadino nigeriano, T.H., classe 1993. Il MAE era stato richiesto dall’Autorità Giudiziaria francese, stato nel quale il giovane è gravemente indiziato del reato di sfruttamento della prostituzione e traffico di esseri umani per avere favorito l’ingresso in Francia, dalla Libia, di una giovane connazionale che, poi, venne costretta a prostituirsi in quella nazione.

Per i titoli di reato per i quali è accusato l’arrestato rischia fino a 20 anni di reclusione.

Il giovane, rintracciato in via Turri dove era domiciliato, è stato tratto in arresto ed associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.