Ponte Fossa, lavori di risanamento sullo svincolo 30 della Modena – Sassuolo a partire dal 9 dicembre

Continua il “piano asfalti 2019” del Comune di Formigine con un intervento significativo in zona Ponte Fossa. Si svolgeranno infatti nel corso della prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla rampa ovest dell’uscita 30 della Modena – Sassuolo.

L’intervento, che prevede il risanamento profondo della pavimentazione in conglomerato bituminoso, comporterà la chiusura dello svincolo 30 (in località Ponte Fossa, nel territorio comunale di Formigine) per i veicoli in uscita provenienti da Modena e per quelli in entrata in direzione Sassuolo. I lavori inizieranno a partire dal pomeriggio di lunedì 9 dicembre, con termine previsto – condizioni meteo permettendo – giovedì 12 e comporteranno, a tratti, il restringimento ad una corsia di marcia del transito sulla carreggiata sud della Modena – Sassuolo, con possibili eventuali disagi per i veicoli diretti a Sassuolo. Saranno comunque garantiti interventi della Polizia Locale per il controllo del traffico ed agevolare la circolazione.