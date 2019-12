Da lunedì 9 dicembre lieve modifica dell’apertura al pubblico del Servizio presidi per l’incontinenza del Distretto di Modena. L’ufficio, annesso al Servizio di Assistenza protesica e Integrativa, con sede in via del Pozzo 71/B, cambia i giorni di apertura mattutina, che diventano lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13; mantenuto il giovedì pomeriggio, sempre alle 15 alle 18.