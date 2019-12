Natale sui pattini e non solo a Scandiano

Mercatini di Natale per le vie del centro storico, la pista del ghiaccio nel parco della Resistenza, il trenino natalizio e molto altro ancora nel programma del Comune di Scandiano per i suoi cittadini.

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, le feste saranno infatti caratterizzate da mille eventi per tutti gli scandianesi e non solo. Una proposta per grandi e bambini che rallegrerà le festività degli scandianesi.

“Ad ogni Natale, Scandiano si veste a festa – ha dichiarato l’assessore al commercio Matteo Caffettani – e offre ai suoi cittadini un programma ricchissimo, che contempla le esigenze di un pubblico vasto, con l’obiettivo di dare la giusta cornice ad un momento festoso e di condivisione quale deve essere quello della festa”.

Si parte il 7 dicembre, giorno nel quale verrà messa in in funzione la pista del ghiaccio al Parco della Resistenza. Il giorno successivo, l’8 dicembre giorno dell’Immacolata, grande attesa per il mercato straordinario per le vie della città, l’inaugurazione alle 15.30 della casetta di Babbo Natale in piazza Duca d’Aosta, a cura della Pro Loco di Scandiano, con rinfresco di caramelle, laboratori e baby dance per i bambini, e alle 16.30 l’accensione dell’albero di Natale, autoctono e senza foglie, scelto dall’amministrazione per sensibilizzare grandi e piccini alla necessità di salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. All’accensione dell’albero saranno presenti il coro La Baita, cioccolata calda e vin brulé a cura dell’associzione Il Campanone. Ad entrambe parteciperà il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti.

Sempre l’8 dicembre girerà per Scandiano una carrozza trainata dai cavalli, grazie ad una collorazione con la coop lo Stradello, e ci sarà una band musicale itinerante. Al Parco della Resistenza in programma il Mercatino di Natale. Mercatino di Natale che sarà allestito anche in piazza Primo Maggio dal 14 al 24 dicembre.

Il 15 e il 22 dicembre in programma alla casetta di Babbo Natale la preparazione e la consegna delle letterine a Babbo Natale, oltre ai laboratori, alla baby dance e al trenino. Il 22 dicembre inoltre è previsto il lancio dei palloncini con le letterine.

Babbo Natale e Befana in biblioteca

Saranno due gli appuntamenti nella biblioteca comunale di Scandiano da inserire nella programmazione delle festività natalizie.

Due appuntamenti con due ospiti d’eccezione, Babbo Natale e la Befana.

Babbo Natale arriverà a Scandiano sabato 21 dicembre, alle ore 16,30, per bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi, e alle ore 17,15 per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni.

Stesso programma per la Befana, che approderà Scandiano, insieme all’immancabile scopa, domenica 5 gennaio 2020, con gli stessi orari e le stesse fasce di età dell’amico con la barba bianca…

Entrambe le iniziative sono curate dai volontari di Nati per Leggere