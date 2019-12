‘L’Incredibile Riscossa della Scuola Spaccaossa’, domenica al Nuovo Teatro San Prospero

Al Teatro San Prospero riparte la Stagione per il pubblico più esigente di tutti, i bambini.

Il primo appuntamento di quest’anno sarà domenica 8 dicembre alle 17.00 con “L’incredibile riscossa della scuola spaccaossa” della compagnia Onyvà Teatro per la regia di Giacomo Mori.

La Scuola Spaccaossa è temuta da tutti i suoi alunni. Non ci sono soltanto lezioni da seguire e compiti da fare, ogni giorno è una vera e propria guerra. La terribile Direttrice odia i bambini e li sottopone alle punizioni più assurde, ma l’arrivo di una bambina di appena cinque anni e mezzo è destinato a cambiare le cose. Con l’aiuto della maestra scoprirà che dietro la sua incredibile intelligenza sono nascosti strabilianti super poteri. Tra tritoni, torte al cioccolato e macchine sgangherate si lancerà con enorme coraggio alla riscossa dell’istituto, in una storia avvincente e piena di sorprese in cui cuore e cervello avranno la meglio su muscoli e prepotenza.

Info e prenotazioni: 0522/439346 – WA 342 1791236 – info@teatrosanprospero.it