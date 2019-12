Le iniziative del gruppo educativo Babele per il Natale

Il Gruppo Babele di Fiorano, servizio educativo per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, gestito dalla parrocchia e sostenuto dall’amministrazione comunale, partecipa al ‘Natale a Fiorano’ con due iniziative.

Il progetto Libri per tutti nasce con lo scopo di costruire uno spazio in cui identificarsi e da utilizzare come luogo di informazione, studio, formazione, creatività, fruizione del tempo libero e delle attività culturali e per il recupero di una memoria condivisa. Già in passato Babele ha incontrato autori, poeti, lettori di libri. Ora vorrebbe ampliare e approfondire un percorso per provare a rendere più incisivo l’incontro il libro, che apre innumerevoli possibilità. Partendo dalle frequenti richieste dei ragazzi di poter condividere emozioni, pensieri e fantasie scaturite dalla lettura, dal 9 dicembre al 6 gennaio, in collaborazione con le librerie ‘Le vite degli altri’ di Fiorano, ‘Incontri’ di Sassuolo e ‘I libri sul comò’ di Maranello) è partita l’iniziativa ‘Io leggo a Babele’. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, è possibile recarsi in queste librerie, acquistare un libro, affidarlo al libraio affinché vada poi ad arricchire la biblioteca a disposizione dei ragazzi. C’è un elenco di libri proposto, che nasce dalle richieste dei ragazzi (Harry Potter resta imbattibile) e dal confronto con i loro educatori.

Domenica 15 dicembre Babele sarà in Piazza Ciro Menotti dalle ore 14.30 alle ore 17 con ‘Natale Free-power’, giochi per ragazzi e al termine regali premio per tutti i partecipanti