Il Salone dell’orientamento scolastico reggiano domani fa tappa in provincia

Dopo il nuovo record di presenze registrato sabato scorso, con 8.482 presenze, all’edizione “cittadina”, il Salone dell’orientamento promosso dalla Provincia di Reggio Emilia per accompagnare i ragazzi di terza media e le loro famiglie alla scelta delle scuole superiori farà tappa domani, sabato, nei vari distretti.

L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio, dalle 14.30 in poi, a Guastalla (istituti Russell e Carrara, via Sacco e Vanzetti 1); Castelnovo Monti, dove l’attività di presentazione di Cattaneo-Dall’Aglio e Mandela è prevista all’oratorio “Don Bosco”; Montecchio (istituto D’Arzo, via per Sant’Ilario 28/c );Scandiano (istituto Gobetti, via della Repubblica 41) e Correggio (liceo Corso in via Roma 15, convitto Corso in via Bernieri 8 e istituto Einaudi in via Prati 2).

Anche quest’anno, manifesti e volantini del Salone dell’orientamento sono stati realizzati grazie alla progettazione curata dagli studenti del “Pascal” di Reggio Emilia e alla stampa effettuata dal “D’Arzo” di Montecchio e Sant’Ilario, proprio per valorizzare le competenze dei ragazzi dei due indirizzi grafici.

Per ulteriori informazioni si ricorda che è possibile visitare il sito della Provincia di Reggio Emilia www.provincia.re.it oppure contattare il servizio Polaris, telefono 0522.444.855, e-mail polaris@provincia.re.it .