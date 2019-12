Dalla Festa del Pesce di Novellara 2000 euro per GRADE-No-Limits: il viaggio avanza

Nei giorni scorsi una rappresentanza del Gruppo volontari e del Circolo del Partito Democratico di Novellara ha consegnato una consistente donazione a Fondazione GRADE Onlus, per sostenere il progetto GRADE-No-Limits. La consegna dei fondi è avvenuta presso la sede del Gruppo Amici dell’Ematologia, al CORE: 2.000 euro, ricevuti dal Direttore della Fondazione Roberto Abati. I fondi sono stati raccolti nel corso della serata del 14 novembre alla Festa del Pesce di Novellara, e faranno avanzare il simbolico giro intorno al mondo di “GRADE-No-Limits”, un progetto a favore della ricerca scientifica.

La raccolta fondi infatti prevede un viaggio virtuale di 40.000 km, corrispondenti a un giro completo della circonferenza terrestre, che sta proseguendo a ritmo sostenuto grazie alla forte vicinanza e al sostegno della comunità: con GRADE-No-Limits, il Gruppo Amici dell’Ematologia si impegna a raccogliere 1 milione di euro per finanziare 5 dottorati di ricerca a favore di giovani medici dell’Ausl Irccs – Cancer Center di Reggio Emilia, e sostenere inoltre l’acquisto del nuovo Digital Spatial Profiler, uno strumento di ricerca estremamente avanzato in arrivo a Reggio, primo in Italia e tra i primi in Europa. “Un ringraziamento – afferma Roberto Abati – agli organizzatori della serata, a tutti coloro che hanno partecipato alla Festa del Pesce e a tutti i volontari che hanno creduto in questo progetto”.