Accensione dell’Albero e Boschetto Padano a Calerno

Domenica 8 dicembre tradizionale accensione dell’Albero natalizio a Calerno.

L’appuntamento è in piazza Dalla Chiesa a Calerno alle 15.30 con le associazioni AVIS e AIDO Calerno. Ad allietare i presenti ci penserà la musica della Compagnia del Vino, noto gruppo santilariese con un’ottima proposta cantautorale.

Alle 16.30 inaugurazione nuova automedica di A.P. Croce Bianca acquistata grazie al contributo del 5 per mille dei cittadini. Alle 17.00 l’attesa accensione dell’albero.

All’iniziativa partecipano ragazzi e famiglie delle Scuole Primaria Calvino e le dell’Infanzia San Vincenzo e Rodari. Rinfresco gratuito per tutti i partecipanti con te’ caldo, vin brulè, cioccolata calda e merenda per i più piccini. In caso di maltempo la manifestazione si terrà all’interno della palestra parrocchiale.

Un’anticipazione della festa si terrà al mattino (ore 10.00) con la piantumazione di piante autoctone del Boschetto Padano nel parco di via Falcone in collaborazione con Protezione Civile Val d’Enza. Consigliato un abbigliamento comodo, sarà presente un Punto Ristoro.

Gli eventi fanno parte del programma “Natale a Sant’Ilario e Calerno 2019. Meno luci, più Vita!”. Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it