A Lama Mocogno ha riaperto la Provinciale 24

A Lama di Monchio, nel comune di Palagano, è stata riaperta intorno alle 17 di oggi, venerdì 6 dicembre, la strada provinciale 24, chiusa al traffico da martedì 19 novembre a causa del cedimento del fondo stradale, provocato dalle forti piogge.

Dopo i lavori di drenaggio delle acque di monte, principale causa del dissesto, la Provincia ha completato l’installazione della barriera guard-rail a valle e ripristinato il fondo stradale, in stabilizzato, allo scopo di riaprire in tempi brevi la strada.

La sistemazione definitiva sarà realizzata quando le condizioni del terreno, ancora saturo di acqua, lo consentiranno.

Resta chiusa, invece, per frana la strada provinciale 486, in un tratto tra Cargedolo e Riccovolto, nel comune di Frassinoro; il versante è stato messo in sicurezza con un intervento di consolidamento e disgaggio dei masi pericolanti; sono in corso i lavori per l’installazione di una barriera paramassi con l’obiettivo di riaprire entro Natale.