7 e 8 dicembre, le iniziative di “Natale al Castello” a Formigine

Al via il secondo weekend di “Natale al Castello”, il calendario eventi natalizio del Comune di Formigine. Sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle 10.00 alle 20.00 il centro storico ospiterà come ogni fine-settimana il Mercato Magico, mercatino selezionato in cui trovare speciali produzioni fatte a mano, e il Babbo Natale dalla Lapponia, pronto a ricevere le letterine dei bambini.

Novità di questo weekend sarà il Trenino del Natale, presente sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00: il tour, della durata di 1 ora e 20 minuti, farà tappa al villaggio di Natale dell’Acetaia Leonardi per una degustazione di gnocco fritto e vin brulé. Le partenze sono programmate ogni 40 minuti da piazza Calcagnini: sarà possibile acquistare i biglietti (€6 per gli adulti, €4 per i bambini sotto i 10 anni, gratuiti per i bambini tenuti in braccio) direttamente in piazza. Tanti gli appuntamenti per la giornata di sabato: a partire dalle 15.00 in piazza Calcagnini spettacolo luminoso di droni a cura di GACE, dalle 16.00 concerto itinerante “Fisa & Piva” per le vie del centro storico ed infine alle 21.00 presso l’Auditorium Spira mirabilis il concerto di beneficenza di Natale con Nonsologospel Choir. Domenica 8 si prosegue alle 15.00 al Castello con il laboratorio per bambini “Decorazioni per l’albero di Natale” e alle 16.00 presso le Loggette in piazza Repubblica con la degustazione guidata di oli essenziali per la realizzazione di profumi per la casa e per la persona insieme a Edy Garagnani, creatrice di profumi e cosmetici biologici. Durante il pomeriggio il centro storico sarà inoltre allietato dalle canzoni natalizie della Banda Musicale di Sassuolo. Sono tante anche le iniziative fuori da Formigine: domenica 8 i mercatini a tema natalizio arrivano anche nelle frazioni di Magreta e Colombaro. Per l’elenco completo delle iniziative è possibile consultare il sito del Comune di Formigine.