Incendio in casolare a Budrio

Poco dopo le 20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Casoni nel comune di Budrio per un incendio che ha interessato prevalentemente il tetto con travatura in legno di un casolare, che all’arrivo delle squadre, era per gran parte avvolto dalle fiamme.

L’intervento, protrattosi per circa 5 ore è valso dunque ad evitare il propagarsi dell’incendio al tetto degli appartamenti adiacenti, a cui però venivano asportate una piccola porzione di

tegole e di copertura in legno e arella, già intaccate dal fuoco, ed a spegnere accuratamente il tetto, proseguendo con ulteriori controlli, anche con l’ausilio di termocamera per l’individuazione di eventuali punti ancora caldi.

Visti gli ingenti danni alle strutture, si è reso necessario dichiarare non fruibile anche un secondo appartamento. Nelle prime fasi dell’intervento chiusa al traffico la strada mentre sul posto era presente personale dell’Arma dei Carabinieri.