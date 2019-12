Schianto a Bagnolo: muore un 46enne

Un reggiano di 46 anni ha perso la vita ieri sera nello scontro tra due auto sulla SP3-via Europa a Bagnolo in Piano. La vittima si trovava alla guida di una Fiat Punto che, per cause ancora da accertare, in un tratto rettilineo si è schiantata contro una Lancia Ypsilon condotta da una donna di 29 anni. Per l’uomo, incastrato nell’abitacolo dell’auto, non c’è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno dichiarato il decesso sul posto. La donna è stata trasportata all’ospedale di Reggio Emilia con ferite di media gravità. Disagi al traffico. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.