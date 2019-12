Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 6 dicembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con nuvolosità più consistente sui rilievi centro-orientali, dove non si esclude la possibilità di qualche sporadica debole precipitazione durante la prima parte della giornata. Dal pomeriggio-sera tendenza a schiarite a partire da ovest. Possibili foschie e/o banchi di nebbia sulla pianura occidentale prossima al corso del fiume Po al primo mattino. Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra 1 e 3 gradi nei capoluoghi emiliani, 4-6 gradi sulla fascia costiera; massime con poche variazioni comprese tra 6 e 8 gradi. Venti: deboli nord-occidentali, con possibili rinforzi su mare e costa nella prima parte della giornata. Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo con moto ondoso in attenuazione in serata.

(Arpae)