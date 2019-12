Insediati a Formigine i sei consigli di frazione. Eletti presidenti, vice, segretari

Come previsto dal regolamento comunale di partecipazione, nel mese di novembre 2019 si sono insediati i consigli di frazione di Formigine, Casinalbo, Magreta, Corlo, Colombaro e Ubersetto. Nella prima seduta si sono insediati i rappresentanti designati dalle associazioni del territorio e dalle forze politiche nei singoli consessi. In ogni seduta, gli intervenuti hanno eletto fra i loro membri un presidente, un vicepresidente, un segretario.

I presidenti eletti sono: Simona Gibellini (Formigine), Cecilia Camellini (Casinalbo), Michele Bilotta (Colombaro), Mauro Comini (Corlo), Sonia Tagliazucchi (Magreta) e Maurizio Tebaldi (Ubersetto). All’ordine del giorno del primo incontro – oltre gli adempimenti previsti dal regolamento – aggiornamenti e informazioni ai cittadini presenti sulla protezione civile e sui suoi meccanismi di funzionamento sul territorio in caso di emergenza (come previsto dal piano di protezione civile approvato in consiglio). Il prossimo giro di convocazione per le sei assemblee consultive delle frazioni è previsto per metà dicembre: martedì 10 Magreta e Corlo, mercoledì 11 Formigine, giovedì 12 Ubersetto e Casinalbo e martedì 17 Colombaro.

Tutti gli incontri avranno luogo nelle rispettive sedi alle ore 20.30 o 21.00: all’ordine del giorno questa volta il bilancio preventivo 2020-2022 oltre a raccolta differenziata ed altre buone prassi in campo ambientale (come il progetto Formigine Extrapulita). Ogni incontro è aperto a tutti, e delle convocazioni è data notizia dettagliata sui mezzi di informazione del Comune di Formigine per permettere di partecipare. “Con i nuovi presidenti e con la presidente del Consiglio Comunale Elisa Parenti abbiamo già avuto modo di incontrarci – afferma Paolo Zarzana, Vicesindaco e assessore per Formigine Città inclusiva – e impostato un metodo di lavoro basato su condivisione e trasparenza. Buon lavoro a tutti i nuovi consiglieri, per una vita amministrativa sempre più partecipata, conosciuta e condivisa”.

Di seguito la composizione completa dei consigli:

FORMIGINE

PRESIDENTE: Gibellini Simona

VICE PRESIDENTE: Ferrari Francesco

SEGRETARIO: Ferrarini Enrico

Alboresi Ivan – Baschieri Ugo – Botti Franca – Bozzani Emanuele – Bozzolan Bruno – Catellani Maurizio – Coriani Eugenia – Ferrari Federica – Ferrari Francesco – Ferrarini Enrico Ferraroni Maurizio – Franchini Enzo – Gibellini Simona – Giusti Carlo – Maccarone Daniele – Malavolti Pier Angelo – Mandile Vincenzo- Penazzi Franco – Piccirillo Alessandro – Piccirillo Marco – Rendina Patrizia – Schillaci Sonia – Sghedoni Federico – Strippoli Maria Angela – Toni Simonetta – Viola Giuseppe – Zanni Novello

CASINALBO

PRESIDENTE: Camellini Cecilia

VICE PRESIDENTE: Rinaldi Barbara

SEGRETARIO: Di Stefano Grazia

Berselli Sandra – Camellini Cecilia – De Bernardo Giuseppe – Di Stefano Grazia – Luca Cavalieri – Medici Manuela – Pigoni Elisa – Rinaldi Barbara – Tardini Angelo – Tardini Simone

COLOMBARO

PRESIDENTE: Bilotta Michele

VICE PRESIDENTE: Pellicciari Patrizia

SEGRETARIO: Sabatelli Giuseppe

Bilotta Michele – Campo Giuseppe – Ganzerli Giovanni – Ghiro Paolo – Montorsi Morena – Patano Carlotta – Pellicciari Patrizia – Sabatelli Giuseppe

CORLO

PRESIDENTE: Comini Mauro

VICE PRESIDENTE: Ottani Daniela

SEGRETARIO: Borbeggiani Gabriella

Barbolini Emanuela – Bevini Omar – Borbeggiani Gabriella – Comini Mauro – Corradini Paolo – Dell’Orco Giovanni – Fognani Davide – Ottani Daniela – Spezzani Angela – Venturelli Giovanna Maria

MAGRETA

PRESIDENTE: Tagliazucchi Sonia

VICE PRESIDENTE: Berselli Simone

SEGRETARIO: Zini Emanuele

Ballestrazzi Amos – Barbieri Simone – Benassi Morena – Berselli Simone – Braglia Alessandro – Frigieri Celso – Princigalli Davide – Tagliazucchi Sonia – Zini Emanuele

UBERSETTO

PRESIDENTE: Tebaldi Maurizio

VICE PRESIDENTE: Giovanelli Valeriano

SEGRETARIO: Del Villano Giovanna

Del Villano Giovanna – Giovanelli Valeriano – Orsi Massimo – Sciasci Gianluca – Tebaldi Maurizio