Incidente stradale a Carpineti, morto un uomo di 69 anni

Poco prima delle 7.00 di oggi 5 dicembre 2019, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Carpineti, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dal servizio sanitario del 118, è intervenuta lungo la strada provinciale 98 del Comune di Carpineti dove, all’altezza del km 11+500 – via Mulini Valle di Tresinaro, un’autovettura era fuoriuscita di strada. Sul posto i carabinieri verificavano la presenza dell’autovettura, dei sanitari inviati dal 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnovo Monti che stavano prestando i soccorsi al conducente, identificato in un 69enne di Carpineti, condotto al Sant’Anna di Castelnovo Monti, dove decedeva per arresto cardiorespiratorio.

Secondo una prima ricostruzione operata dai militari dell’Arma che hanno proceduto ai rilievi, il 69enne alla guida della Fiat Punto, uscito dalla vicina abitazione di residenza, mentre percorreva la discesa che porta alla provinciale 98, a causa di un probabile malore, ha perso il controllo del mezzo che fuorusciva dalla sede stradale terminando la corsa contro la sottostante cunetta. I rilievi dell’incidente, che non vedono coinvolte altre persone e/o mezzi, sono al vaglio dei carabinieri di Carpineti.