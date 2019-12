Il 13 dicembre torna “A cena con GRADE”, la grande charity dinner del Gruppo Amici dell’Ematologia Appuntamento

Anche quest’anno la Fondazione GRADE Onlus festeggia il Natale con tutta la città,

invitando cittadini e aziende alla tradizionale cena degli auguri.

L’evento “A cena con GRADE”, che nel 2018 ha richiamato ben 1400 persone, è in programma venerdì 13 dicembre, alle ore 20, presso l’Ente Fiera di Reggio Emilia (via Filangieri 15) ed è realizzata con il sostegno di Crovegli, Daele Banqueting, Fiere di Reggio Emilia, Kaiti expansion, Parè, ProMusic, Venturini e Baldini. La cena avrà un costo di 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni contattare la Fondazione GRADE Onlus allo 0522 295059.

Come sempre, la serata rappresenterà un momento importante, da trascorrere in compagnia del Gruppo Amici dell’Ematologia per uno scambio di auguri speciale, per condividere storie ed esperienze, per parlare dei risultati raggiunti e dei traguardi futuri.

Sono stati anni intensi per GRADE: dopo il progetto Pet Puzzle che nel 2018, in un solo anno e mezzo, ha permesso di donare l’innovativa PET/CT all’AUSL di Reggio Emilia, nel 2019 è partita GRADE-No-Limits, la raccolta fondi da 1 milione di euro per finanziare progetti di ricerca di giovani medici dell’AUSL di Reggio Emilia e l’acquisto del Digital Spatial Profiler, lo strumento all’avanguardia, primo in assoluto in Italia e fra i primi 5 in Europa, per ottenere informazioni molto più precise e rilevanti sui tumori.

Per informazioni: https://www.grade.it/donazioni/grade-no-limits/

Per chi desidera sostenere la Fondazione GRADE Onlus, a dicembre sono tante le iniziative solidali di Natale. Fino al 20 dicembre sono disponibili su prenotazione i pandori e i panettoni GRADE, realizzati da Melegatti in confezioni da 1 kg con un’offerta di 20 euro al pezzo (prenotazioni tel. 0522 295059).

Sempre fino al 20 dicembre, torna anche “Un Pino per la Vita”, in collaborazione con Fiorista Cilloni: con una donazione di 10 euro, è possibile ritirare un piccolo pino vero ornamentale presso il Day Hospital Ematologico, mercatini e banchetti organizzati dai volontari, NO.Y Abbigliamento in via Venturi 103/c a Bibbiano (informazioni tel. 0522 295059). Infine, fino al 6 gennaio, è possibile visitare “Presepi in mostra”, l’esposizione di rappresentazioni della Natività di alto livello artistico, realizzate in collaborazione con Amici del Presepio di Reggio Emilia, allestita in via San Rocco 8 a Reggio, di fianco all’ex Cinema Ambra (tutti i giorni ore 10-12.30 e 16-19 – prenotazioni visite di gruppo tel. 335

437256).