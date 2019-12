Furgone urta camion, un ferito. Traffico paralizzato sulla provinciale a Castellarano

Alla guida di un furgone ha sbandato e dopo lo scontro con un camion ha finito la sua corsa nel fossato che costeggia la strada. E’ successo questa mattina intorno a mezzogiorno lungo la provinciale 486R – via Radici, alla periferia di Castellarano. Protagonista un uomo di 68 anni residente a Roteglia. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa, l’automedica e l’elisoccorso di Pavullo che ha condotto il ferito, con vari traumi di media gravità, all’ospedale modenese di Baggiovara. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri di Castellarano. Inevitabili disagi al traffico, paralizzato, per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della strada teatro dell’incidente.