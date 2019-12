Confesercenti Carpi sul mercato coperto di piazzale Ramazzini

L’ex Mercato Coperto di Carpi è un contenitore strategico per la vitalità e l’attrattività del centro storico che va perciò recuperato. La sua chiusura ha provocato uno squilibrio dell’offerta per il comparto alimentare commerciale che risulta ora insufficiente, causando peraltro un disservizio per i residenti e, più in generale, per tutti coloro che si recano in centro per fare shopping.

A ciò si aggiunge che la struttura, ubicata in una delle porte di accesso più prestigiose della città, costituisce un pessimo biglietto da visita essendo oggi consegnata al degrado. È paradossale constatare che mentre il vecchio Mercato Coperto di piazzale Ramazzini – un insediamento commerciale piccolo, ma strategico (in tutto 800 mq) – è ormai abbandonato, sono maturati negli ultimi anni i presupposti urbanistici per la creazione di due enormi centri commerciali da oltre 50 mila mq, nell’area compresa tra Via dell’Industria e Tangenziale Losi che hanno determinato uno spostamento in periferia del baricentro commerciale, con grave danno per il commercio tradizionale.

Tutto questo avviene mentre la Regione ha approvato lo stanziamento di incentivi per contrastare lo spopolamento dei centri storici dei comuni, tra i quali anche Carpi, colpiti dal sisma del 2012.

Chiediamo quindi all’amministrazione comunale – afferma Confesercenti – di agire sostenendo il recupero e la riqualificazione dell’esistente, evitando così di consumare ulteriore territorio e dando davvero sostanza al tanto evocato saldo zero. Non dimentichiamoci in questo momento esiste una serie di edifici abbandonati, in zone di prestigio della città, come ad esempio il Bar Teatro, il cinema Capitol e Supercinema 70. Appare pertanto necessario, come sosteniamo da tempo, che al tavolo di confronto con le associazioni istituito dall’amministrazione comunale si parli anche dell’impianto strategico di sviluppo della città a misura di piccola e media impresa e di interventi compensativi a favore degli assi commerciali penalizzati da nuove aperture di grandi superfici di vendita.

Il Comune – conclude Confesercenti – rispetto al futuro del mercato coperto – deve provvedere rapidamente, di concerto con le associazioni di categoria, ad emanare un bando per affidare a terzi la gestione della struttura di Piazzale Ramazzini, che deve mantenere la sua destinazione d’uso storicamente riconosciuta, cioè quella commerciale alimentare.