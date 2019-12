Cinema Teatro Boiardo, nel weekend arriva “Knives Out – Cena col delitto”

Sarà “Knives Out – Cena con delitto” con Chris Evans e Daniel Craig la prima visione in programma nel prossimo weekend al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano.

Da venerdì 6 a lunedì 9 dicembre, dunque, sul grande schermo arriva un crime in stile Agatha Christie, in cui un investigatore dovrà scovare il colpevole di un misterioso omicidio, in cui tutti sono sospettati. Un cast stellare.

GIORNI E ORARI dal 6 al 9 dicembre: venerdì 6 ore 21 – sabato 7 ore 21 – domenica 8 ore 17, 19.15 e ore 21.15 – lunedì 9 ore 21

PREZZI Intero 7 euro – Ridotto 5 euro (riservato a giovani fino a 29 anni, over 60, invalidi civili, Agis, abbonati alla stagione cinema del Cinema Teatro Boiardo, Soci Azzurra, Soci Zora). Lunedì Vola al Cinema: ingresso 4 euro