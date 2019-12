Avis per Telethon nelle piazze della provincia

Si rinnova anche quest’anno la partecipazione dell’Avis modenese alla Maratona Telethon che porterà in piazza con i suoi volontari il Cuore di Cioccolato simbolo della campagna per la ricerca sulle malattie rare ed in particolare quelle genetiche del sangue. Molti dei risultati raggiunti sul fronte di malattie come la talassemia e l’emofilia sono stati raggiunti in questi anni proprio grazie alla collaborazione tra l’associazione e la Fondazione Telethon. Per questo Avis raccoglie fondi e invita i cittadini a rispondere “presente” con un gesto di solidarietà semplice ma prezioso come il dono del sangue. Ecco dove e quando trovare le postazioni Avis che distribuiscono i Cuori di Cioccolato a favore di Telethon.

Avis comunale Modena

Sede Avis Via Livio Borri 40 – tutti i week-end fino al 14 Febbraio 2020 dalle 8 alle 11

Circolo Arci di Lesignana Parco I° Maggio – Domenica 8 dalle 8.30 alle 11.30

Polisportiva San Damaso – Domenica 8 (Camminata dell’ Immacolata) dalle 8.30 alle 11

Mercato Coperto in Via Albinelli – Sabato 14 dalle 8.30 alle 18

Supermercato CONAD Baggiovara – venerdi 20 e sabato 21 dalle 8.30 alle 20. Domenica 22 dalle 9 alle 19

Polisportiva S.Donnino – Domenica 22 (Christmas Run) dalle 9 alle 13

Centro Commerciale Coop “I Gelsi” via Vignolese – Martedì 24 dalle 8 alle 18

Avis Comunale Sassuolo

Sede Avis via Decorati al Valore – tutti i giorni, tranne il martedi fino al 14 Febbraio dalle 8 alle 11

Piazza Garibaldi – Domenica 15 dalle 9 alle 20

Galleria Ipermercato Panorama – Sabato 21 e domenica 22 dalle 9 alle 20

Concerti Corale Puccini di Sassuolo – Sabato 21 Duomo di San Giorgio ore 21. Modena – Domenica 22 Chiesa di San Francesco ore 16.

AVIS Comunale di Marano

Conad Marano – Sabato 7 e 14 dicembre dalle 8 alle 18 (con autoemoteca)

Piazza di Marano – Domenica 8 e 15 dalle 9 alle 18 (con autoemoteca)

Avis Comunale Spilamberto

Piazza della Rocca Mercatino dell’Usato – Domenica 15 dicembre dalle 8 alle 12

Sede Avis Casa della Salute – Domenica 15 (giornata di donazione) dalle 7,30 alle 10,45

Avis Comunale di San Possidonio

Piazza Andreoli – Domenica 8 dalle 8 alle 18

Sede Avis via F.lli Cervi – Domenica 15 e 29 (giornate di donazione) dalle 8 alle 11

Avis Comunale Concordia Sulla Secchia

Sede Avis via Mazzini – Sabato 14, domenica 29, domenica 12 gennaio, martedi 21 gennaio (giornate di donazione) dalle 7.30 alle 11

Avis Comunale di Cavezzo

Sede Avis via Rosati – Domenica 15 dicembre e 5 gennaio dalle 8.30 alle 11, martedi 17 dicembre e 21 gennaio dalle 7.30 alle 10.30 (giornate di donazione)

Avis Comunale di Formigine

Sede Avis via Sassuolo – Domenica 15 e 22 dalle 7.30 alle 11 , venerdi 13, mercoledi 18, venerdi 27 dalle 7 alle 10.30 (giornate di donazione)

Avis Comunale di Pavullo nel Frignano

Sede Avis via Matteotti – Da giovedi 12 a lunedi 16 (giornate di donazione) dalle 7 alle 11.15

Avis equiparata di Piumazzo

Sede Avis via dei Mille – Martedi 10 Sabato 28 (giornate di donazione) dalle 7,30 alle 10,30

Avis Comunale di Nonantola