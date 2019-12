Arrestato dalla Polizia un albanese con oltre tre kg di marijuana

Sulla scorta delle segnalazioni pervenute nella Questura di Reggio Emilia e del costante monitoraggio dell’area della stazione, personale della Squadra Mobile di Reggio Emilia, unitamente a quello di Modena, nella giornata di ieri – mercoledì 4 dicembre – si è recato nella città di Modena per monitorare un cittadino albanese incensurato.

La perquisizione dell’abitazione dove il giovane, 29 anni, conviveva con la madre, ha portato al rinvenimento, chiusi a chiave all’interno di un armadio e suddivisi in vari involucri, di oltre tre chili e mezzo di marijuana, attrezzatura per il taglio ed il confezionamento ed oltre 1.000 euro contanti. Il giovane è stato quindi tratto in arresto e, successivamente, associato presso la casa circondariale di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.