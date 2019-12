A Lama di Monchio venerdì riapre la Provinciale 24

A Lama di Monchio riapre nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre la strada provinciale 24, chiusa al traffico da martedì 19 novembre a causa del cedimento del fondo stradale, provocato dalle forti piogge.

Nei giorni scorsi la ditta incaricata dalla Provincia ha realizzato due drenaggi profondi che hanno consentito di intercettare le acque di monte, principale causa del dissesto.

Nella giornata di venerdì verrà installata una barriera guard-rail a valle e ripristinato il fondo stradale in stabilizzato al fine di consentire la riapertura della strada.

La sistemazione definitiva della scarpata di valle sarà realizzata quando le condizioni del terreno, ancora saturo di acqua, lo consentiranno.

Resta chiusa, invece, per frana la strada provinciale 486, in un tratto tra Cargedolo e Riccovolto, nel comune di Frassinoro; il versante è stato messo in sicurezza con un intervento di consolidamento e disgaggio dei masi pericolanti; sono in corso i lavori per l’installazione di una barriera paramassi con l’obiettivo di riaprire entro Natale.