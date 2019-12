Nella giornata di domani sarà attivo a Reggio Emilia un turno di Guardia Medica Straordinaria dalle ore 13 alle ore 20 nella sede di Via Brigata Reggio n. 22 in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale dei Nuclei di Cure Primarie n. 3,4,5. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare a un corso di formazione e aggiornamento. Si precisa che per richiedere il servizio occorre chiamare il numero verde 800 – 231122.