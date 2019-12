Chiusura buche stradali a Modena: il 6 dicembre lavori in via Cristoforo da Lendinara

Proseguono i lavori di chiusura delle buche e ripristino dell’asfalto nelle strade comunali ammalorate a causa del prolungato maltempo delle scorse settimane.

I lavori, attualmente in corso in via Zamenhof, si sposteranno venerdì 6 dicembre in via Cristoforo da Lendinara nel tratto tra via Cucchiari e il civico 9. Per effettuare l’intervento, dalle 8.30 alle 18.30 sarà interrotto il transito nel tratto interessato, eccetto residenti e diretti alle attività produttive, e sarà vietata la sosta in entrambi i lati. Su entrambe le vie l’intervento prevede lavori di fresatura e riasfaltatura.

Il ripristino dell’asfalto ammalorato nelle strade comunali in cui si è riscontrata situazione di necessità è stato avviato lunedì 25 novembre dopo una ricognizione in tutti i quattro Quartieri della città. Viene effettuato con asfalto a caldo, tramite una ditta esterna, o con asfalto a freddo, con squadre di tecnici comunali.