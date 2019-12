Aceto Balsamico di Modena IGP rinnova il “Progetto USA” per il triennio 2020-2022

Si è rinnovato per un altro triennio, 2020-2022, il progetto di promozione negli Stati Uniti del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena “Balsamic Vinegar of Modena, the Original – Protected Geographical Indication from Europe” ed a portare avanti l’iniziativa sarà ancora l’agenzia Blancdenoir.

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena ha indetto nello scorso mese un Bando di Gara per la selezione, mediante Procedura Competitiva Aperta, di un “Organismo di esecuzione” incaricato della realizzazione delle attività di informazione e promozione del Programma “BALSAMIC VINEGAR OF MODENA, THE ORIGINAL Protected Geographical Indication from Europe”, co-finanziato dalla Commissione europea in conformità al Regolamento (UE) n. 1144/2014.

Il Bando di Gara è stato pubblicato con avviso TED GU/S S220 539834-2019-IT del 14/11/2019 e l’agenzia Blancdenoir Srl, con sede a Desenzano del Garda, è stata selezionata come Organismo di esecuzione per il progetto che avrà inizio nei primi mesi del 2020 e si occuperà di gestire le attività di pubbliche relazioni, web e social, preparazione di materiale promozionale, organizzazione di eventi e product placement.