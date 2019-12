A Mirandola nel weekend del 6/8 dicembre

6 DICEMBRE – MUNICIPIO, SALA CONSILIARE: PRESENTAZIONE DEL LIBRO PER BAMBINI E SCUOLE DELL’INFANZIA, “TALPETTA GEA E IL GIOCO DELLA TERRA” SUL COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

Un’opera col compito di spiegare in modo armonioso, attraverso l’ausilio di un personaggio della natura, come avviene il terremoto e il comportamento corretto da tenere in caso di emergenza. Questo l’obiettivo di “Talpetta Gea e il gioco della terra” volume dedicato a bambini dai 3 ai 6 anni ed in particolare alle scuole dell’infanzia, alle insegnanti ed alle famiglie. Sarà presentato venerdì 6 dicembre alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del municipio di Mirandola. Ad illustrarlo, a quanti interverranno, l’autrice, Lorena Artioli. “Talpetta Gea e il gioco della terra” è una proposta editoriale che nasce dall’esigenza di soddisfare la curiosità dei bambini rispetto all’interesse che il terremoto potrebbe suscitare in loro. Sorge dall’esperienza diretta dell’autrice e dalle domande che i bimbi ai quali insegnava, le ponevano all’epoca dell’evento sismico, del maggio 2012 in Emilia Romagna.

7 DICEMBRE – BIBLIOTECA “E. GARIN”: TERZO APPUNTAMENTO CON “LEGGIAMO NOTE SUONIAMO PAROLE”, LABORATORIO TRA MUSICA E RACCONTI PER GENITORI E BAMBINI DAI 24 AI 36 MESI

Le letture, i suoni e i racconti in musica per bambini fino a tre anni. Terzo appuntamento con l’iniziativa “Leggiamo note Suoniamo parole”, sabato 7 dicembre, presso la biblioteca comunale “E: Garin”. A partire dalle ore 9.30 si terranno due laboratori (il secondo dalle ore 10.45) rivolti a genitori e bambini dai 24 ai 36 mesi. Entrambi saranno condotti da Sara Setti, musicista, esperta di laboratori per bambini, oltre che maestra della Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli”. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Mirandola, prevede l’iscrizione obbligatoria. Per informazioni, biblioteca “E. Garin”, tel. 0535 29778, e-mail biblioteca.mirandola@comune.miorandola.mo.it.

8 DICEMBRE – SALA “SANTA MARIA MADDALENA” IN VIA LUOSI FINO AL 12 GENNAIO 2020 ORE 17.00: INAUGURAZIONE VI° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEI PRESEPI CURATA DA GIANCARLO BRUINI.

A Mirandola, presso la Sala Mostre di via Luosi 49 ex Pini (nuova sede) dall’8 dicembre 2019 fino al 12 gennaio 2020, si terrà la VI edizione della Mostra dei Presepi. Inserita nel ricco programma della Tradizione del Natale a Mirandola, dall’Avvento alla Befana, la mostra ad ingresso libero, verrà allestita nella Sala “Santa Maria Maddalena”. L’allestimento con nuovi diorami e scene presepiali è curato, come ogni anno, da Giancarlo Bruini.

L’inaugurazione si terrà domenica 8 dicembre alle ore 17.00 ed osserverà durante il corso della sua durata, i seguenti orari d’apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30. In occasione delle giornate festive 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio verrà aperta solo al pomeriggio dalle 16 alle 18.30. Per gruppi (10 persone) e scolaresche è possibile organizzare aperture straordinarie contattando il nr. 347 2797447.

La mostra è organizzata dalla Consulta del Volontariato e dall’Associazione Amici della Consulta in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mirandola, il Comune di Mirandola e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. L’apertura dell’esposizione è garantita grazie alla disponibilità dei volontari di tante associazioni mirandolesi.

8 DICEMBRE – AUDITORIUM “MONTALCINI”, ORE 16.30: “LA BOHEME”. OSPITE D’ONORE IL TENORE NICOLA MARTINUCCI

Domenica 8 dicembre, presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” – via 29 Maggio, Mirandola, ore 16.30 – l’Associazione culturale “Amici della musica di Mirandola” e il Comune di Mirandola, presentano “La Bohème” di Giacomo Puccini. Selezione in forma di concerto con immagini e costumi realizzati da Artescenica. Interpreti: Boru Hi Mimì; Eric Venezia, Rodolfo; Gabriella Stimola, Musetta; Thiago Felipe StopaMarcello – Schaunard. Presenta Daniele Rubboli, al pianoforte Lucio Carpani. Ospite d’onore il tenore Nicola Martinucci che per l’occasione riceverà il premio alla carriera.

Prevendita con posti numerati presso l’ufficio in via Castelfiardo a Mirandola, aperto il venerdì e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Ingresso euro 15,00; ridotto 10,00, minori di 25 anni euro 5,00. I biglietti saranno acquistabili anche il giorno stesso dello spettacolo, presso l’Auditorium “Montalcini” a partire da mezz’ora dall’inizio.

Per informazioni tel. 327 8109081 (ore ufficio); www.amicidellamusicamirandola.it; Mail info@amicidellamusicamirandola.it.

8 DICEMBRE – PALAEVENTI DI SAN MARTINO SPINO: “AL PORC IN PIASA”, TRA TRADIZIONE CULINARIA E LABORATORI PER BAMBINI. MA ANCHE LA SFIDA TRA SQUADRE DI CICCIOLARI PER LE MIGLIORI CICCIOLE

È una delle iniziative simbolo di San Martino Spino in grado di richiamare che si richiama alla tradizione, alle specialità ed ai piatti tipici legati al maiale. Domenica 8 dicembre nuovo appuntamento con “Al porc in piàsa”. Ovviamente ci sarà da mangiare per tutti, con degustazione di ciccioli freschi, polenta al pesto, cotechini con fagioli, ziti al ragù fresco di salsiccia, fegato con cipolla e molte altre leccornie. Non solo perché durante la giornata, squadre di cicciolari si sfideranno per fare le cicciolate migliori.

L’evento – con patrocinio del Comune di Mirandola – si terrà nel Palaeventi di San Martino Spino, a aprtire dalle ore 10.00 con l’esposizione delle opere dell’ingegno creativo a cura del Comitato Genitori di San Martino Spino e delle bancarelle. A seguire dalle ore 11.30, fino alle ore 12.30 aperitivo con prosecco e stuzzicheria. Dopo il pranzo seguirà un laboratorio creativo, sempre a cura del comitato genitori per i bambini dalle ore 14.30. Quindi alle ore 16.00 cioccolata calda per tutti i bimbi, mentre alle ore 16.30 arriverà Babbo Natale con tanti doni. Per iscriversi e prenotarsi ai laboratori è possibile contattare il numero 348 1255785. Per informazioni opportuno contattare il numero 392 4772597 oppure telefonare allo 0535 31209.