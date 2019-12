Un cuore per Twinset: nuova sfida per gli studenti dell’indirizzo Made in Italy del Cattaneo-Deledda

“Un cuore nuovo per Twinset”: il 2 dicembre Twinset e Lectra hanno presentano il progetto Talent alle classi Quarte dell’indirizzo Made in Italy del Cattaneo-Deledda, impegnate ora in una nuova e accattivante sfida.

L’oggetto del contest, al quale partecipano anche gli Istituti “G.Vallauri” di Carpi e “G.Galilei” di Mirandola, è di ideare una capsule collection ispirata al tema “Un cuore nuovo per Twinset”: dal moodboard al cartamodello, con il supporto del CAD Lectra fino alla sua realizzazione.

Una giuria di esperti decreterà i tre progetti vincitori, che si aggiudicheranno a pari merito il premio finale: Premio TWINSET: un mese di stage estivo @ Ufficio Modelli e Premio LECTRA: 1 anno di licenza MODARIS + sessione di formazione con esperto.

Il progetto che conquisterà maggiormente la giuria sarà d’ispirazione per un singolo capo o un outfit della collezione MYTWIN P/E 2021.

Il contest, presentato nella biblioteca del Cattaneo-Deledda, è inserito nel percorso di PCTO dell’istituto. Prossimo appuntamento con Twinset e Lectra a gennaio 2020, con la presentazione dei lavori realizzati da ogni studente.