Tennis, Campionati nazionali a squadre: play out di A2 femminile, lo Sporting batte il TC Cagliari nell’andata

Ottima prova, domenica scorsa, per la squadra di A2 femminile dello Sporting Club Sassuolo. Nella gara casalinga di andata del tabellone di play out, le sassolesi hanno sfruttato al meglio il fattore campo vincendo meritatamente, per 3 a 1, contro il TC Cagliari, in evidente difficoltà sul sintetico di via Vandelli.

Formazione al completo agli ordini dal capitano Massimo Nicolini, Tecnico Nazionale FIT e maestro del sodalizio sassolese. Il primo singolare in programma ha visto la vittoria di Giulia Guidetti dello Sporting che con un inappellabile 6/1 6/0 si è agevolmente sbarazzata della cagliaritana Dalila Spiteri. Il secondo singolare in programma, molto più equilibrato del primo, ha visto prevalere, solamente al terzo set, la spagnola Nuria Parrizas Diaz dello Sporting con il punteggio di 3/6 6/4 6/3 sulla turca Basak Eraydin. Il terzo singolare è andato a favore delle cagliaritane (6/1 6/0) con la vittoria di Barbara Dessolis, campionessa sarda under 18, contro una incolpevole Giorgia Guidotti, purtroppo non ancora al meglio. L’ultimo incontro a scendere in campo è stato il doppio. Qui le sassolesi hanno tirato fuori le unghie e con la coppia Parrizas Diaz/Gubertini hanno conquistato il terzo punto battendo il tandem Spiteri/Dessolis 2/6 6/4 10/7.

Partendo da questo risultato, le sassolesi ora dovranno giocare la gara di ritorno, domenica 8 dicembre, in terra sarda.