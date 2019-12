Parchi più belli e sicuri ad Albinea con la sostituzione dei giochi

Quella che arriverà dopo l’inverno sarà una primavera migliore per i bambini di Albinea: potranno infatti dondolarsi su altalene e scendere da scivoli nuovi e più sicuri. Entro la fine dell’anno infatti il Comune completerà la sostituzione e l’integrazione dei giochi e degli arredi da esterno nei parchi pubblici del territorio.

Sono già stati collocati 8 giochi e 2 pavimentazioni antitrauma. Nel 2020 a questi si aggiungeranno 3 giochi, 2 tavoli da pic-nic, 2 panchine e una pattumiera per deiezioni canine. Le aree interessate sono il parco dell’asilo nido, l’area verde di via 2 Giugno, il parco Lavezza, quello di via Nenni, quello di via Moro, quello di via Grandi, il parco dello Sport e la zona verde al centro di Borzano e la zona verde accanto a Casa Cervi.

Nel corso del prossimo anno saranno studiati e attuati ulteriori miglioramenti in altre aree verdi, in particolar modo nella zona verde di Via Ligabue a Botteghe.

Il rispetto dell’ambiente, la cura dei parchi pubblici, dei loro arredi e giochi, l’attenzione verso il mantenimento di luoghi belli ed accoglienti, rappresenta un obiettivo centrale di questa amministrazione ben consapevole del valore aggregativo e sociale che hanno tali luoghi.