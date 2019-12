“Medicina dello sport: insieme per la salute”: venerdì il convegno a Vignola

Un convegno per far conoscere agli sportivi della provincia di Modena le attività svolte dalla Struttura Complessa di Medicina dello sport dell’Azienda USL di Modena e per far comprendere il valore dell’attività motoria come veicolo di buona salute, evidenziando le opportunità di movimento e sport offerte dal territorio. L’appuntamento con “Medicina dello sport: insieme per la salute” è in programma venerdì 6 dicembre, presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola (Via Ponte Muratori) concessa gratuitamente per l’occasione dalla Fondazione di Vignola: l’apertura dei lavori è fissata alle 8.30 con i saluti istituzionali e l’introduzione del dottor Gustavo Savino, Direttore della Struttura Complessa di Medicina dello sport dell’Ausl di Modena, cui seguiranno gli interventi di professionisti sanitari ed esperti del settore.

“La Medicina dello Sport modenese – sottolinea il dottor Savino – ormai da anni è impegnata su più fronti: oltre all’attenzione sulla certificazione di idoneità agonistica per la pratica sportiva, l’impegno del Servizio si orienta su attività quali la promozione di sani stili di vita, il contrasto alla sedentarietà, la promozione e la prescrizione di attività motoria adattata rivolta a soggetti portatori di fattori di rischio o di condizioni croniche stabilizzate; la prevenzione e il contrasto al doping, la promozione dell’attività sportiva e motoria per soggetti disabili e fragili; la ricerca scientifica; l’assistenza e la consulenza ad atleti e società sportiva; la formazione per studenti, formatori e operatori dello sport; la collaborazione con le autorità locali per il contrasto all’abuso di sostanze nello sport”.

Il convegno è rivolto alla cittadinanza, in particolare a medici, personale infermieristico e tecnico che opera presso gli ambulatori di Medicina dello sport, dirigenti di società sportive, dirigenti di associazioni di volontariato, operatori del settore dello sport. L’evento è gratuito e la preiscrizione è obbligatoria, fino ad esaurimento posti. Le iscrizioni si effettuano attraverso il form online disponibile sul portale dell’Azienda USL di Modena all’indirizzo www.ausl.mo.it/dsp.

“Altro obiettivo fondamentale del convegno – conclude il dottor Savino – è quello di poter incontrare le Società sportive per un confronto diretto su criticità e percorsi di collaborazione, per questo sarebbe auspicabile che l’evento del 6 dicembre avesse una cadenza annuale e si potesse organizzare nei differenti Distretti sanitari”.