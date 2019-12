Giornata Mondiale del Dono: U.Di.Con Emilia – Romagna porta regali ai bambini ricoverati al Policlinico

La Giornata Mondiale del Dono arriva anche alla Pediatria del Policlinico di Modena, diretta dal prof. Lorenzo Iughetti, grazie a U.Di.Con (Unione per la Difesa dei Consumatori) che stamattina, martedì 3 dicembre, ha visitato le degenze pediatriche del Policlinico di Modena col presidente regionale Vincenzo Paldino e l’Assessora al Patrimonio, Quartieri, Partecipazione, Europa e Cooperazione internazionale del Comune di Modena Debora Ferrari, con l’aiuto di Capitan Udicon, la mascotte dei bambini.

Accolti dalla dottoressa Annarita Di Biase e dalla coordinatrice infermieristica Maria Cifuni, hanno regalato ai più piccoli dei fumetti in bianco e nero sulle avventure di Capitan U.Di.Con che insegna loro le regole di un consumo informato. Oltre ai fumetti, pupazzi e tante matite colorate per potersi divertire. L’U.Di.Con. Emilia – Romagna ha inoltre donato alla struttura alcuni giocattoli che saranno a disposizione di tutti i bambini del reparto.

“Noi U.Di.Con. Emilia – Romagna – ha commento Vincenzo Paldino – che da sempre difendiamo i diritti dei consumatori, siamo anche un’associazione di promozione sociale. In particolar modo nella giornata di oggi siamo vicini a tutti i bambini che soffrono e partecipi di qualsiasi iniziativa messa in atto per portare loro un sorriso e allietare le loro giornate. Quella di oggi non sarà l’unica iniziativa introdotta per i bambini, ma ne organizzeremo molte altre.”

La Giornata Mondiale del Dono viene dopo il Black Friday, la giornata del consumismo, oggi 3 dicembre è tempo di realizzare un’enorme ondata solidale. Oltre 200 le organizzazioni non profit che hanno aderito alla giornata promuovendo progetti solidali sul portale italiano givingtuesday.it, aperto fino al 6 gennaio.

U.Di.Con. Emilia – Romagna, Unione per la Difesa dei Consumatori, è un’associazione che ha come principale scopo statutario la tutela dei diritti dei cittadini, quali consumatori e utenti di servizi pubblici e privati. Oggi, U.Di.Con è entrata contemporaneamente in oltre 10 reparti pediatrici sparsi su tutta la penisola: Roma, Modena, Catania, Palermo, Trapani, Tricase, Salerno, Perugia, Corigliano – Rossano, Polistena, Locri, Reggio Calabria, Genova, Altamura.