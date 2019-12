Amilcare Barbolini è stato rieletto presidente dei Volontari per la sicurezza fioranesi

Si tratta del terzo mandato a capo dell’associazione di volontariato che opera sul territorio, in collaborazione con la Polizia locale. Insieme a lui sono stati eletti: Giuseppe Maugeri (vicepresidente), Valter Balena, Giovanni Vandelli (tesoriere) e Giuseppe Lo Conte (segretario). I Volontari per la Sicurezza sono un importante supporto per le attività della Polizia locale, la loro collaborazione è richiesta anche dai comuni vicini, specie in occasione di manifestazioni sportive.

Da gennaio a novembre 2018 i Volontari della Sicurezza sono stati impegnati per 1.718 ore, con 653 presenze totali. Con 18 volontari effettivi, l’associazione ha presidiato le strade e dato informazioni in occasione di manifestazioni sportive (564 ore), sagre, fiere, feste paesane (443 ore), ha controllato il traffico in caso di celebrazioni religiose o funerali (282 ore), ha accompagnato il gonfalone in cerimonie istituzionali (86 ore). Inoltre i Volontari per la sicurezza si sono occupati del controllo di parchi e mercatini, presidiando le zone anche in bicicletta e raccogliendo le segnalazioni dei cittadini (88 ore); infine collaborano con gli operatori della polizia locale per le attività di educazione stradale con le scuole al parco XXV aprile (152 ore).

Vista le tante attività, l’associazione cerca nuovi volontari che vogliano impegnarsi in questo servizio a favore della comunità, gratificante e interessante. Non sono richiesta caratteristiche o capacità particolari. I nuovi iscritti dovranno solo frequentare un corso di formazione, non impegnativo. Per informazioni e adesioni è possibile contattare i Volontari per la sicurezza alla mail volontarisicurezzafm@libero.it o al numero 342 6238102 o ancora recarsi presso la loro sede a fianco del comando della Polizia locale, in via Ferrari Carazzoli n. 110/112.