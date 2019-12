A Scandiano due giorni al cinema per la giornata dedicata alla disabilità

La giornata mondiale della disabilità rappresenta per il Comune di Scandiano un appuntamento tradizionalmente sentito. Quest’anno a tal proposito sono stati organizzati due appuntamenti, entrambi al cinema teatro Boiardo di Scandiano.

Questa mattina nella sala di via XXV aprile infatti circa 400 studenti del Gobetti e 100 persone dei centri diurni, dei centri socio-occupazionali e residenziali dell’Unione Tresinaro Secchia hanno assistito alla proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” in doppia visione. Una doppia proiezione gratuita, offerta dal Comune di Scandiano.

“E’ importantissimo per noi celbrare la giornata mondiale della disabilità – ha dichiarato l’assessore al sociale Elisa Davoli – e farlo soprattutto con un occhio di riguarda all’educazione e alla sensibilizzazione delle fasce giovani, per ricordare loro che la diversità è ricchezza, soprattutto in un contesto sociale che ci propone modelli sempre più omologati”.

La proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” sarà ripetuta per tutti domani sera, mercoledì 4 dicembre, alle 21. Si tratta di una fiaba moderna che strappa il sorriso, tratta dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol. Una storia vera potente, umana, con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

Si tratta di una proiezione inserita nella rassegna di cinema d’essai, ingresso unico 4 euro.