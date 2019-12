Incontri di quartiere: questa settimana a Fiorano centro, Ubersetto e Nirano

Proseguono gli incontri di quartiere con l’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese, in cui Sindaco e giunta presentano ai cittadini i dati principali della programmazione comunale per il prossimo triennio, in particolare per il 2020.

I prossimi incontri saranno: oggi – lunedì 2 dicembre – a Fiorano, nella sala riunioni al primo piano di Palazzo Astoria; domani – martedì 3 dicembre – presso la sala della Parrocchia di Ubersetto e mercoledì 4 dicembre a Cà Rossa, in via Rio Salse II Tronco n. 2, a Nirano.

Si inizia sempre alle ore 20.30.

Tutti i cittadini del Comune di Fiorano Modenese sono invitati a partecipare all’incontro a loro più comodo.