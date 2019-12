18° Congresso FIR a Reggio Emilia

15 paesi rappresentati, 50 delegati da tutta Europa, 19 associazioni, 3 lingue ufficiali e 60 volontari dell’Anpi di Reggio Emilia al lavoro. Sono i numeri del XVIII° Congresso della Federazione Internazionale dei Resistenti e dei perseguitati politici dei regimi nazista e fascista, che si è concluso ieri all’hotel Astoria di Reggio Emilia.

Nel documento conclusivo approvato dall’assemblea si legge tra l’altro: “È con grande preoccupazione che vediamo la crescente influenza politica delle forze di estrema destra in diversi paesi europei. La FIR e le sue associazioni aderenti, si oppongono al razzismo, alla xenofobia, al neofascismo, al nazionalismo e al populismo di estrema destra, sostenendo tutti i gruppi e le reti che ad essi si oppongono… Inoltre, lavorando con le generazioni di oggi, conserviamo l’eredità dei combattenti e perseguitati e combattiamo per la democrazia, la giustizia sociale ed un nuovo mondo di pace e libertà”.

Sono stati giorni intensi che hanno permesso di riflettere sul lavoro che ancora le associazioni antifasciste sono chiamate a svolgere in Europa in un periodo in cui le ideologie antidemocratiche sembrano riaffermarsi in diversi paesi del continente.

In queste giornate l’Anpi ha lavorato anche per far conoscere Reggio e il sacrificio dei suoi cittadini per la libertà e democrazia. Il saluto in Sala del Tricolore, il corteo e l’omaggio ai martiri di guerra e del 7 luglio 1960, la visita al museo Cervi sono tutti momenti storici importanti per la crescita della nostra democrazia.

NUOVO ORGANIGRAMMA FIR Ieri in serata è stato eletto il nuovo Comitato Esecutivo che questa mattina ha messo a punto gli obiettivi per il futuro legati alle idee di pace, conservazione della memoria e opposizione ad ogni forma di fascismo e di scorretto revisionismo storico.

È stato confermato alla presidenza della Fir l’ungherese Vilmos Hanti mentre tra i presidenti onorari risulta Carlo Smuraglia dell’Anpi. I vicepresidenti sono l’italiano Filippo Giuffrida, Vladimir I. Romanenko (Russia) e il greco Gregorius Touglidis. I tedeschi Ulrich Schneider e Heinz Siefritz sono Segretario Generale e Tesoriere. Gli altri membri del comitato esecutivo sono: gli italiani Mary Franceschini, Alessandro Pollio Salimbeni e Guido Lorenzetti, Jean Cardoen (Belgio), Nikolai Royanov (Russia), Regina Girod (Germania), Simenon Ignatov (Bulgaria), Jaques Varin (Francia) e Mitsea Panagiota (Grecia).

Il comitato e i delegati hanno ringraziato l’Anpi provinciale e i suoi 60 volontari che, ha detto il presidente Fir Vilmos Hanti, “hanno reso possibile tutto ciò”.