Volley, il girone di ritorno della Green Warriors inizia da San Giovanni di Marignano

Comincia da San Giovanni di Marignano il girone di ritorno della Green Warriors Sassuolo, che domenica 1 dicembre sarà impegnata sul campo della Omag Consolini Volley.

Il primo giro di boa della stagione porta con sé anche i primi bilanci: Sassuolo ha concluso il girone di andata con quattro sconfitte e cinque vittorie, di cui quattro maturate al tie break, portando quindi a casa undici punti, che al momento valgono il sesto posto in classifica generale. La quinta posizione, che significherebbe, al termine della Regular Season, Pool Promozione, è distante due lunghezze soltanto, con Martignacco e Club Italia appaiate. Positivo anche il rendimento individuale, con due giocatrici neroverdi tra le migliori dieci per il numero di punti messi a terra: Lea Cvetnic è quarta con 159 punti in 33 set, ed è anche la miglior delle schiacciatrici nella prima parte di campionato, ed Adhu Malual è ottava con 146 punti in 35 set.

Il girone di ritorno della Green Warriors, come si è detto, inizia da San Giovanni di Marignano e le ragazze di Enrico Barbolini saranno subito chiamate ad una grande impresa: la Omag occupa saldamente la prima posizione del girone e lo fa saldamente dalla prima giornata di campionato. Il ruolino di marcia delle romagnole parla da solo: 29 punti, 9 vittorie, nessuna sconfitta, 27 set vinti a fronte di soli 6 ceduti alla avversarie. Pericoli pubblici numeri uno, l’opposto Clara Decortes e la centrale Giuditta Lauldi ma da non sottovalutare neanche la coppia di schiacciatrici formata dal capitano Giulia Saguatti e da Alice Pamio.

In più, Pincerato e compagne si troveranno di fronte ad uno dei pubblici più caldi del girone.