Visita del Comandante Regionale della Guardia di Finanza a Bologna

Nella giornata di ieri, il Comandante Regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, si è recato in visita alla caserma “Vaiani” sede del Comando Provinciale di Bologna dove ha incontrato i Comandanti dei Reparti operativi della città metropolitana e una rappresentanza del personale del Corpo.

L’Ufficiale Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Gianluca Filippi, il quale, nel corso di un briefing, ha illustrato le preminenti attività di servizio in corso ed i risultati conseguiti nell’anno in corso. Il Generale di Divisione Gerli ha espresso vivo apprezzamento per l’attività svolta dai finanzieri bolognesi.