Reggio Emilia: vaccinazione antinfluenzale, prosegue la campagna

La campagna di vaccinazione antinfluenzale proseguirà fino al 31 dicembre 2019. L’influenza costituisce un serio problema sanitario per la sua contagiosità e per la possibilità di dar luogo a gravi complicanze. Per tale motivo la vaccinazione è consigliata vivamente a tutti coloro che appartengono alle categorie considerate a rischio, soprattutto per prevenire alcune conseguenze di particolare gravità e il ricovero in ospedale. Di seguito si riportano gli orari di apertura degli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dove può essere effettuata la vaccinazione per le prossime settimane.

La vaccinazione viene effettuata gratuitamente alle persone appartenenti alle categorie a rischio:

negli ambulatori dei medici di medicina generale, durante gli orari indicati dai singoli medici ai propri assistiti

a libero accesso negli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica negli orari sotto indicati a partire da 11 anni di età (nati nell’anno 2008 e anni precedenti)

su invito nei Servizi di Pediatria di Comunità ai soggetti di età inferiore a 11 anni (nati dal 2009 ed anni successivi)

Le categorie a rischio, per cui la vaccinazione è raccomandata e gratuita, sono le seguenti: